Słowo „termorad” jest zbyt podobne do zarejestrowanego wcześniej znaku towarowego „THERMRAD”, aby móc je zarejestrować – uznał Sąd UE.

Sprawa zaczęła się w 2019 r., kiedy przedsiębiorca z Turcji Salim Selahaddin Gönenç zgłosił w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) graficzny znak towarowy zawierający napis „termorad” i dopisek mniejszą czcionką: „ALUMINIUM PANEL RADIATOR”. Miał odnosić się on do klasy 11, obejmującej m.in. instalacje grzewcze i dotyczyć, jak informuje dopisek, aluminiowego grzejnika panelowego. Sprzeciw złożyła duńska spółka Solar A/S. Podniosła, że już wcześniej posługiwała się międzynarodowym znakiem towarowym „THERMRAD”, również odnoszącym się m.in. do klasy 11.