Przepisy mają też jednoznacznie przyznać możliwość transgranicznego podziału i przekształcenia spółce komandytowo-akcyjnej. I właśnie w odniesieniu do tej ostatniej zmiany w uwagach przedstawionych do projektu pojawił się postulat, by w nowym prawie pójść o krok dalej. Jak wskazują w stanowisku eksperci Sądu Najwyższego, zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji są w praktyce niezwykle potrzebne i generalnie nie można mieć co do nich zastrzeżeń. Warto byłoby jednak rozważyć przy okazji, czy spółka komandytowo-akcyjna nadal powinna być klasyfikowana jako spółka osobowa, czy może bliżej jej jednak do spółki kapitałowej.