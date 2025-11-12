BLIK testuje przelewy na telefon z innymi systemami płatności w Europie

Podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszą testową transakcję P2P (peer-to-peer) z udziałem BLIK-a. Z portugalskiego systemu MB WAY wysłano przelew na telefon klienta Santander Bank Polska, zarejestrowanego w usłudze BLIK. To wydarzenie zainaugurowało etap testów, który ma doprowadzić do pełnej interoperacyjności polskiego systemu z innymi europejskimi platformami mobilnych płatności.

Nowy etap rozwoju BLIK-a – współpraca z MB WAY, Bizum i Bancomat

Na początkowym etapie pilotażu użytkownicy BLIK-a będą mogli przyjmować przelewy od posiadaczy kont w zagranicznych systemach płatności, m.in. z Portugalii, Hiszpanii (Bizum), Włoch (Bancomat) oraz Skandynawii (Vipps). Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą klienci Santander Bank Polska, a wkrótce dołączą także użytkownicy PKO Banku Polskiego, który rozwija funkcję wysyłania i odbierania przelewów P2P w euro w aplikacji IKO.

Polskie banki w europejskiej sieci płatności mobilnych

Jak podkreślił prezes BLIK-a Dariusz Mazurkiewicz, rozpoczęcie współpracy pomiędzy europejskimi systemami płatności mobilnych to istotny krok w stronę budowy wspólnego rynku cyfrowego i zwiększenia niezależności płatniczej Europy. – Pierwszy przelew w euro na numer telefonu klienta polskiego banku to symboliczny moment otwierający nowy etap w rozwoju międzynarodowych płatności mobilnych – zaznaczył Mazurkiewicz.

BLIK otwiera się na świat: stawia na interoperacyjność i SEPA Instant

Międzynarodowe przelewy realizowane w ramach projektu wykorzystują infrastrukturę SEPA Instant, umożliwiającą błyskawiczne przekazy pieniężne w euro. Testy pozwolą na dokładne określenie wymagań technicznych, które muszą spełnić dostawcy usług płatniczych w Polsce, by zapewnić pełną wymianę przelewów pomiędzy systemami działającymi w różnych krajach.

Projekt jest prowadzony w ramach stowarzyszenia EuroPA, do którego BLIK dołączył w maju 2025 roku. W kolejnych miesiącach planowane jest również uruchomienie podobnych usług dla użytkowników w strefie euro, m.in. na Słowacji.

BLIK jest obecnie jednym z najpopularniejszych systemów płatności mobilnych w Polsce, dostępnym w aplikacjach większości banków. Za jego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.