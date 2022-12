W najnowszym wyroku KIO z 12 grudnia 2022 r. (sygn. akt 3088/22), do którego właśnie zostało wydane uzasadnienie pisemne, izba uznała za niezgodną z prawem wieloletnią praktykę GDDKiA polegającą na wzywaniu wykonawców do wyjaśnień treści oferty i zadawaniu mniejszej lub większej liczby częściowo wystandaryzowanych pytań, choć nie istniały wątpliwości co do treści oferty. Wyjaśnienia takie stanowiły pretekst do odrzucania ofert przez GDDKiA oraz do żądania odrzucenia ofert w odwołaniach składanych przez konkurencję. Co więcej, wyjaśnienia firm były wielokroć wykorzystywane w celu polemiki zamawiającego z wykonawcą zgłaszającym roszczenia. Dzięki wyrokowi brak konieczności składania takich wyjaśnień umożliwi wykonawcom skuteczniejsze dochodzenie roszczeń powstałych podczas realizacji kontraktów. Wymiar finansowy tego rozstrzygnięcia można liczyć w skali makro w setkach milionów złotych. I należy tu docenić odwagę członków izby w wydaniu tak przełomowego i jednoznacznego orzeczenia wobec autorytetu GDDKiA.