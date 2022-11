Przede wszystkim nowelizacja zakłada utrzymanie obowiązywania „pandemicznej” stawki dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 3 zł za wozokilometr. Według obecnych przepisów ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.) powrót do starych stawek (1 zł do wozokilometra) miał nastąpić 1 stycznia 2024 r.