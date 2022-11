Jak pisaliśmy na łamach DGP, zawarta w ustawie definicja MŚP odwołuje się do ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), która zalicza do tego grona wszystkie firmy nieprzekraczające ustawowych progów zatrudnienia i obrotów, bez względu na powiązania kapitałowe takich podmiotów. Inaczej sprawę reguluje prawo unijne, na czele z rozporządzeniem uprawniającym państwa członkowskie do ustalania cen maksymalnych dla niektórych przedsiębiorstw. Rozporządzenie nakazuje bowiem uwzględniać podmioty powiązane przy określaniu, komu należy się wsparcie.