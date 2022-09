Przekładając wnioski płynące z wydanej wczoraj opinii na polskie warunki, okazuje się, że zgodność przetwarzania danych z RODO może skontrolować nie tylko Urząd Ochrony Danych Osobowych, lecz także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co więcej, ma prawo stwierdzić, że naruszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych stanowią niedozwoloną praktykę, np. wykorzystywanie pozycji dominującej przedsiębiorstwa. To zaś może oznaczać odrębną podstawę do wydania decyzji administracyjnej, w tym nałożenia kary.