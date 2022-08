Ze względu na to, że przedstawiane interpretacje terminów były skrajnie różne, grupa posłów z partii Polska 2050 wystąpiła z interpelacją do ministra rozwoju i technologii – zaznaczając, że konieczne jest oficjalne stanowisko resortu w tej sprawie. W odpowiedzi stwierdzono, że na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208) zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Wynika z tego, że władze spółdzielni rzeczywiście mają czas aż do 30 czerwca 2023 r., i nawet zwołanie zgromadzenia w tak odległym terminie będzie zgodne z prawem. Jest to związane z tym, że nowe przepisy wejdą w życie dopiero na początku września.