Według Związku Banków Polskich konieczność składania kilku wniosków dotyczących kolejnych okresów może jednak wynikać z krótkiego czasu, jakie instytucje miały na dostosowanie systemów informatycznych do nowych przepisów. – Różnica w praktyce poszczególnych banków jest dyktowana głównie względami technologicznymi. Jest kilkaset banków na rynku, a tylko kilka podmiotów, które modyfikują rozwiązania informatyczne – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Pół tysiąca to banki spółdzielcze, działające na rynkach lokalnych.

UOKiK ma zwrócić szczególną uwagę na działania banków w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów. Ponieważ raty kredytów często są płacone na początku miesiąca, szczególnie ważne ma być dla kontrolerów, by konsumenci mogli składać wnioski już od piątku, nie musząc się też obawiać weekendowych przerw technicznych w funkcjonowaniu bankowości elektronicznej. W razie przeszkód w ostatnich dniach lipca kredytobiorcy mogliby bowiem stracić możliwość zawieszenia sierpniowej raty. Urząd podkreśla, że banki są zobowiązane zarówno do przyjmowania wniosków w postaci elektronicznej, jak i do zawieszenia spłat z dniem doręczenia wniosku.

W przypadku wykrycia w trakcie postępowań wyjaśniających nieprawidłowości w funkcjonowaniu któregoś z banków groziłyby mu zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów albo stosowania niedozwolonych klauzul umownych. Kara za to może wynosić do 10 proc. rocznego obrotu. Okazją do zmniejszenia ryzyka takich problemów może być zapowiedziane na dziś spotkanie prezesa UOKiK z przedstawicielami banków. Omawiane mają być podczas niego wątpliwości co do prawidłowego wdrożenia przepisów.