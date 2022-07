Propozycje układowe to nic innego jak warunki, na jakich dłużnik zamierza po zawarciu i zatwierdzeniu układu przez sąd spłacić swoich wierzycieli. Co do zasady dłużnik zawsze składa własne propozycje układowe – jednak uprawnionymi do złożenia swoich propozycji są również: nadzorca sądowy/zarządca, rada wierzycieli i wierzyciel lub wierzyciele dysponujący więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.