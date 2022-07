Popularność franczyzy wynika przede wszystkim z tego, że jest to dobry sposób na stosunkowo szybkie rozkręcenie biznesu pod szyldem znanej marki.Jednak z takimi umowami wiąże się wiele ryzyk dla franczyzobiorców, a rozbudowana konstrukcja kontraktów nie ułatwia wychwycenia niekorzystnych postanowień dla podmiotu decydującego się na tego typu partnerstwo. Tymczasem niekiedy mają one wręcz cechy wyzysku franczyzobiorcy. I choć podpisanie niekorzystnej umowy franczyzy nie oznacza, że nie można jej zmienić, a nawet unieważnić, to do niedawna walczący w sądach przedsiębiorcy nie mieli niestety łatwego zadania. Z uwagi na niedoskonałe przepisy niewiele spraw kończyło się ich wygraną. Teraz zaś jest szansa, że to się zmieni. 30 czerwca weszła bowiem w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459), która m.in. zmienia definicję wyzysku. Przy czym zmiana ta ma nie tylko ogromne znaczenie dla wszystkich przyszłych i obecnych franczyzobiorców, lecz także wszystkich innych ofiar wyzysku.