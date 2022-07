Dostęp do szerokopasmowego internetu ma coraz większy wpływ na wybór miejsca, w którym zamierzamy się pobudować, kupić mieszkanie lub dom. Dzisiaj musimy to sprawdzać indywidualnie, wyszukując lokalnych dostawców internetu. Przedstawiony właśnie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 777) ma to zmienić. Proponuje on utworzenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), czyli bazy danych, w której każdy będzie mógł sprawdzić, czy w danej lokalizacji jest dostęp do szerokopasmowego internetu oraz czy jest on w ciągu trzech lat planowany.