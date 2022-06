Opinie i rekomendacje dotyczące produktów czy usług, zamieszczane przez ich faktycznych użytkowników, to dla wielu konsumentów kluczowe źródło informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Niestety część przedsiębiorców idzie na skróty i zamieszcza (czy to na swoich stronach, czy to na stronach sklepów internetowych poświęconych ocenie produktów) wypowiedzi kreowane. Nie pochodzą one od użytkowników, ale formułowane są tak, aby stwarzać pozory autentyczności. I właśnie walkę z fałszywymi, wprowadzającymi w błąd komentarzami podejmuje dyrektywa Omnibus, której celem jest zwiększenie ochrony konsumentów w handlu internetowym. Wprowadza ona wiele nowych obowiązków dla przedsiębiorców, których wspólny mianownik to właśnie m.in. czuwanie nad wiarygodnością opinii.