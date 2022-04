Z kontekstu pytania można wnioskować, że gmina zamierza udzielić zamówienia publicznego, korzystając z regulacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa ukraińska). Akt ten wprowadził wiele rozwiązań upraszczających różne procedury, w tym dotyczące zamówień publicznych. Przy czym na szczególną uwagę zasługuje art. 12 specustawy, gdzie w ust. 6 postanowiono, że nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych „do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy, o której mowa w ust. 1–4, 18 i 19, przez wojewodę, inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne, lub niezbędnych do informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1”.