Nabycie sprawdzające to nowa procedura kontrolna w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS). Do końca 2021 r. takie zakupy były również realizowane, ale na podstawie innych procedur oraz bez specjalnego budżetu na ten cel. Procedura ta została określona w nowo dodanym do ustawy rozdziale 1b. Zasadniczo chodzi o zweryfikowanie, czy podatnik wywiązuje się z obowiązków dotyczących ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz wydawania nabywcy paragonu fiskalnego (art. 94k ustawy o KAS). Mówiąc prościej: czy sprzedaż została zarejestrowana w kasie, a kupujący dostał paragon.