Minister zdrowia Adam Niedzielski na ubiegłotygodniowej konferencji nie wykluczył nowych obostrzeń, a nawet uzależnienia możliwości wchodzenia do galerii handlowych, kin czy siłowni od posiadania certyfikatów covidowych. Problem w tym, że sama możliwość sprawdzania certyfikatów budzi dziś duże wątpliwości prawne. Przewidziano ją bowiem, i to w dość ułomny sposób, w rozporządzeniu wykonawczym, a nie ustawie . Choć szef resortu zdrowia uważa, że jest to wystarczające do weryfikowania certyfikatów, to jednocześnie przyznaje, że ustawa Hoca da silniejsze umocowanie.