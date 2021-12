Progi unijne to kwoty, po przekroczeniu których zaczyna obowiązywać ostrzejszy reżim udzielania zamówień. Zarówno one, jak i oficjalny kurs , po jakim przelicza się euro na złote przy ich obliczaniu, jest zmieniany co dwa lata. Z początkiem 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przeliczniki. I choć same progi wyrażane w euro zmienią się niewiele, to jednak na polskim rynku różnice będą już całkiem spore.

Oficjalnie zmiany progów oraz przelicznika złotego potwierdzą obwieszczenia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To jednak tylko formalność, bo powtórzą one kwoty wynikające z rozporządzeń KE . Kluczowy zaś jest komunikat komisji o równowartości progów. To w nim wskazano nowe progi w euro i ich równowartość w polskich złotych (patrz grafika). Po oszacowaniu wartości netto zamówienia każdy zamawiający musi sprawdzić, czy jest ona mniejsza od wskazanych progów unijnych. Jeśli tak, to może prowadzić przetarg według uproszczonych zasad. Stosuje się wówczas skrócone terminy składania ofert, ogłoszenia są publikowane tylko w polskim Biuletynie Zamówień Publicznych, a przedsiębiorcy nie muszą składać jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, tylko własne oświadczenie. Od początku tego roku jest to tym ważniejsze, że poniżej wspomnianych progów obowiązuje tzw. tryb podstawowy, prowadzony w jednym z trzech wariantów (dwa z nich pozwalają na negocjowanie ofert).

Zarówno progi, jak i kurs są ustalane przez Komisję Europejską według skomplikowanych wzorów. Uwzględniają one m.in. średnie dzienne kursy euro w stosunku do umownej jednostki monetarnej SDR, przy czym obowiązuje zasada zaokrąglania do tysiąca euro w dół. Obliczenie wartości progów oparte jest na średnich dziennych wartościach euro, wyrażonych w SDR, z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na 31 sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia. W praktyce jednak nie to jest istotne, lecz ostateczne progi w złotych, bo te mają realny wpływ na zamawiających i firmy startujące w przetargach. A może on być różny. Od 2021 r. będzie korzystny dla zamawiających, zwiększając wartość zamówień, których można udzielać w bardziej liberalnym reżimie. Zmiany sprzed dwóch lat działały na odwrót. Od początku 2020 r. o ok. 1 mln zł zmniejszył się próg, od którego obowiązywał próg unijny przy robotach budowlanych w stosunku do tego, co obowiązywało w latach 2018-2019.