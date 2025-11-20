Strajk przed zakładem Valeo. Protest ruszył o 6 rano

W czwartek, 20 listopada 2025 r., o godzinie 6:00 rano przed zakładem francuskiego koncernu Valeo w Chrzanowie rozpoczął się strajk kilkuset pracowników domagających się podwyżek. W proteście biorą udział związkowcy oraz pracownicy porannej zmiany, a akcja ma objąć wszystkie czwartkowe zmiany produkcyjne.

Związkowcy z innych firm dołączają do protestu

Na miejscu pojawili się także przedstawiciele organizacji związkowych z innych firm. Do strajku mają wkrótce przyłączyć się również zakłady pracy Valeo w Trzebini i Mysłowicach.

Pracownicy: „zarabiamy zaledwie 200–300 zł ponad minimum”

Związkowcy zwracają uwagę, że wielu pracowników – mimo wieloletniego stażu – otrzymuje wynagrodzenie tylko nieznacznie przekraczające płacę minimalną, wynoszącą obecnie 4 666 zł brutto. Jak podkreśla Katarzyna Jamróz z „Sierpnia ’80”, stawki na produkcji dla części zatrudnionych w firmie są wyższe od minimum zaledwie o 200–300 zł, co jej zdaniem jest jedną z głównych przyczyn narastającego niezadowolenia.

Valeo zatrudnia ponad 2 tys. osób. Pracownicy apelują o godne płace

Valeo to francuski koncern z branży motoryzacyjnej, produkujący systemy i komponenty dla przemysłu samochodowego. W chrzanowskim zakładzie pracuje obecnie ponad 2 tys. osób.