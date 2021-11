Jeden z wyznaczanych celów to zwiększenie udziału firm z sektora MŚP w realizacji zamówień publicznych. Co ciekawe, nie jest on taki mały i przy zamówieniach poniżej progów unijnych 82 proc. wszystkich ofert składają przedsiębiorcy z tego sektora (przy większych zamówieniach jest to ok. 66 proc.). Zdaniem MRiT wskaźniki te nie odpowiadają jednak rzeczywistemu potencjałowi firm MŚP, a co gorsza, część z nich nie jest w ogóle zainteresowana startem w publicznych przetargach.