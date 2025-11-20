Akt dywersji na kolei. Rusza operacja "Horyzont"

Przypomnijmy: w środę 19 listopada 2025 r. odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Głównym tematem były działania podjęte w związku z aktami dywersji na obiekty infrastruktury kolejowej.

- Akty dywersji, które miały miejsce, w tym bezprecedensowe przypadki podłożenia ładunków wybuchowych w celu przerwania działania istotnej infrastruktury, wymagają intensyfikacji i współdziałania służb zarówno podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Obrony Terytorialnej. To współdziałanie musi być jeszcze większe - przekazał na konferencji prasowej minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz.

- Infrastruktura w kontekście tych niebezpiecznych zdarzeń, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, musi być w sposób właściwy doglądana przez wszystkie służby państwowe, stąd operacja "Horyzont" - powiedział na konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Jak przekazał Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła podczas konferencji, jedną z misji Sił Zbrojnych RP jest wsparcie instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W jej ramach nastąpi wykorzystanie potencjału sił zbrojnych do wsparcia działań służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, w szczególności policji.

Gen. Kukuła poinformował, że operacja "Horyzont" rozpocznie się 21 listopada, a do udziału zaangażowanych będzie do 10 tys. żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych.