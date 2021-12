Organem uprawnionym do gospodarowania mieniem gminnym jest wójt gminy. Również podejmowanie czynności z zakresu prawa cywilnego, np. w przedmiocie zawierania umów najmu czy dzierżawy, należy do kompetencji wójta jako reprezentanta gminy, któremu nie można – bez wyraźnego upoważnienia ustawowego – narzucać elementów umowy i tym samym ograniczać obowiązującej swobody umów. Umowa najmu ma zaś normatywną podstawę w regulacjach prawnych kodeksu cywilnego. W art. 659 k.c. postanowiono, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Z innej regulacji wynika, że po zakończeniu najmu najemca musi zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania (art. 675 k.c.).