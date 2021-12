Przypomnijmy, że w obecnym systemie opustowym posiadacze mniejszych instalacji rozliczają się w stosunku 1 do 0,8 energii wprowadzonej i pobranej z sieci. Dla większych instalacji relacja ta wynosi 1 do 0,7. Osoby, które staną się prosumentami do czasu wejścia ustawy w życie, będą korzystać ze starych zasad jeszcze przez 15 lat.

Nowe przepisy wprowadzają tzw. model sprzedażowy (net-billing). Obejmie on prosumentów, którzy wejdą na rynek od 1 kwietnia 2022 r. System ten będzie polegał na osobnym rozliczaniu wartości energii wprowadzonej do sieci i tej z niej pobranej, określonej na podstawie ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego. Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. będą brane pod uwagę ceny miesięczne, później – ceny godzinowe.

Jak dodaje, w sytuacji rosnących cen energii własne, dodatkowe źródło zasilania to najlepszy sposób na obniżenie rachunków za prąd . – Prosumenci przybliżają Polskę do realizacji unijnych celów klimatycznych w zakresie energii odnawialnej. Paradoksalnie prosumenci to jeden z największych sukcesów obecnego rządu. Dlatego trudno zrozumieć, dlaczego partia rządząca zdecydowała się na krok, który negatywnie się na niej odbije – dodaje Anna Frączyk.

Regulacja ta ma zawiłą historię. Wiosną Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o OZE, w którym proponowało m.in. likwidację systemu opustowego i zastąpienie go – w przyszłym roku – systemem sprzedażowym. Do resortu wpłynęło ponad 1200 uwag do tej propozycji, a prac nad nią nie dokończono.