Ten właśnie potwierdził ustalenia EUIPO. Nie zgodził się z argumentacją firmy z Państwa Środka, jakoby jedynym podobieństwem pomiędzy zgłoszonym przez nią wzorem a produktami firmy Mattel było to, że głowy są elementem części lalek przedstawiających młode kobiety o popularnej urodzie. Zdaniem sądu niewystarczającą cechą odróżniającą produkty jest to, że Chińczycy chcieli zastrzec jedynie wizerunek łysej głowy lalki. A to dlatego, że widoczne na niej wgłębienie wyraźnie sugeruje, że konsumenci mogliby na niej umieszczać dodatkowe elementy, np. włosy. A zatem wgłębienie na głowie lalki nie będzie nawet widoczne podczas normalnego użytkowania. Zdaniem sądu nie można oceniać wyłącznie samego zgłoszonego wzoru wspólnotowego, skoro docelowo miałby być on elementem większej całości.