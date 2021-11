Sprawa zaczęła się w sierpniu 2017 r., kiedy to państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazał producentowi środka spożywczego umieszczenie poprawnych informacji dotyczących zawartych w nim składników odżywczych. Ponadto PIS nakazał usunięcie z etykiety produktu oświadczenia „Poleca dietetyk M.K.”. Inspekcja stwierdziła, że takie hasło jest bowiem tzw. oświadczeniem zdrowotnym – stwierdzającym, sugerującym lub dającym konsumentowi do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem. Tymczasem umieszczanie oświadczeń zdrowotnych na żywności jest niezgodne z art. 12 lit. c w związku z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. Unijny akt dotyczy właśnie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.