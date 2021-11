Tak. Jednak obowiązkiem sądu jest ocena powodów, dla których takie oświadczenie zostało złożone. Zawsze należy bowiem ustalić, kto odpowiada za powstanie okoliczności będących powodem rozwiązania spółki. To, że wspólnik zainicjował procedurę jej rozwiązania, wcale nie musi być równoznaczne z tym, że - mówiąc kolokwialnie - wina leży po jego stronie. Powodem złożenia oświadczenia mogło być np. naganne zachowanie drugiego wspólnika. W takim przypadku to osoba postępująca niewłaściwie odpowiada za stworzenie sytuacji będącej przyczyną rozwiązania spółki. Sąd powinien przyznać prawo do przejęcia majątku spółki temu wspólnikowi, który postępował prawidłowo. Nie ma przy tym znaczenia, że to właśnie on wypowiedział umowę spółki. Podkreślono to w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 25 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I AGa 109/18).