Walne zgromadzenie spółdzielców – jako najwyższy organ w każdej spółdzielni mieszkaniowej – co do zasady odbywa się fizycznie. Ponieważ pandemia to uniemożliwiła, ustawodawca postanowił więc rozróżnić dwie kwestie: samo walne zgromadzenie, w którym każdy spółdzielca może uczestniczyć fizycznie, i głosowanie walnego zgromadzenia. To drugie można zorganizować wyłącznie pisemnie lub przez internet. Wynika to z art. 36 par. 9 prawa spółdzielczego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648) dodanego 18 kwietnia 2020 r.