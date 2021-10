Na marginesie warto zauważyć, że dwutlenek tytanu stosuje się również w produktach leczniczych (to częsty składnik białych kapsułek i tabletek). E 171 będzie mógł wciąż być dodawany do medykamentów. Europejska Agencja ds. Leków (EMA) w stanowisku z 8 października br. oceniła bowiem, że szybkie wycofanie dwutlenku tytanu także z leków mogłoby doprowadzić do niedoborów na rynku aptecznym, a w rezultacie do szkody pacjentów (przede wszystkim przyjmujących produkty lecznicze przewlekle).