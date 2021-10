e-TOLL to nowy system elektronicznego poboru opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych w Polsce. Uruchomiła go 24 czerwca 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa, a od 1 października w pełni zastąpił on działający do tej pory (tj. od 1 stycznia 2011 r. do 30 września br.) system viaTOLL. System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oparty jest na technologii pozycjonowania satelitarnego. Jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Stawka opłaty elektronicznej zależy od dopuszczalnej masy pojazdu lub łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (np. pojazd z przyczepą) oraz klasy emisji pojazdu (EURO).