Firma miała wątpliwości, czy od planowanych wypłat powinna odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Jej zdaniem nie, gdyż powinny podlegać one zwolnieniu na mocy par. 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowią przychody z tytuły diet i innych należności związanych z podróżą służbową pracownika (do określonej w przepisach wysokości). Dlatego firma uważa, że jeżeli zmieści się we wspominanym limicie, nie będzie musiała odprowadzać składek od tego składnika wynagrodzenia