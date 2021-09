Co jednak istotne, upływ powyższego terminu nie zamyka jeszcze możliwości zgłoszenia wierzytelności do syndyka. W art. 252–253 p.u. postanowiono bowiem, że jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, to bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, a zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału. Jednak uwzględnia się ją w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Z przepisów tych wynika ponadto, że po upływie terminu wyznaczonego przez sędziego syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę napływających po terminie zgłoszeń. Jeżeli zaś wierzytelności zgłoszono już po przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi, to syndyk sporządza uzupełnienie do tej listy wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób te dodatkowe roszczenia będą zaspokajane.