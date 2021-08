Do tego gremium należy też Polski Fundusz Rozwoju, który popiera stworzenie nowego prawa. – Wprowadzenie REIT-ów do polskiego systemu jest potrzebne, by rodzimy kapitał miał więcej niż marginalny udział w rynku nieruchomości komercyjnych, a polscy obywatele uzyskali możliwość zarabiania na wynajmie biur, magazynów, centrów handlowych czy portfeli mieszkań – uważa rzeczniczka PFR Nieruchomości (spółki zależnej PFR) Katarzyna Fiuk.