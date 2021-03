Przetargi na systemy IT są wyjątkowo skomplikowane, dlatego wszelkie sugestie, na co warto zwrócić w nich uwagę, są wyjątkowo cenne. Poprzednie prezes UZP wydał w 2009 r., co w przypadku tych szczególnych zamówień oznacza, że zdążyły się mocno zdezaktualizować. Na przykład – w ostatnich latach można zaobserwować trend rezygnacji z rozbudowy własnej infrastruktury sprzętowej IT i przenoszenia części systemów IT w chmurę obliczeniową.