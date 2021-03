Zdaniem SN zasadniczy problem w sprawie polegał na tym, że umowa była wykonywana w ramach przepisów o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), które zawierają liczne obostrzenia dla stron. W szczególności nie może ulegać zmianie przedmiot umowy, który jest określony przez zamawiającego w toku jej realizacji. To oznacza, że przedmiot musiał być wskazany w zamówieniu – i taki był, co wynika z postępowania dowodowego, którego SN nie kwestionuje. Zdaniem SN przedmiot zamówienia został określony w sposób klarowny. Co więcej, przewidywano też, że pomiędzy stronami będą musiały toczyć się pewne uzgodnienia w toku realizacji kontraktu, co miało miejsce.