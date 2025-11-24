Gawkowski, otwierając poniedziałkowe forum w Warszawie, zaznaczył, że jest ono przestrzenią, aby o internecie „rozmawiać w sposób otwarty, inkluzywny i zapraszać do wielostronnego dialogu”. - Tu jest miejsce, gdzie administracja, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, ale również społeczność techniczna i środowisko akademickie mają równy wpływ na to, jak tworzona jest agenda i o czym będziemy rozmawiali - mówił.

Krzysztof Gawkowski: Przestrzeń internetowa to narzędzie wojenne. Priorytetem walka z dezinformacją

Jak zaznaczył, jedną z najważniejszych kwestii, które warto poruszyć, jest walka z dezinformacją. - Ona przez lata leżała gdzieś na boku, odwrócona od nas plecami i nie wydawała się czymś nadzwyczajnie ważnym. Ale dzisiaj, kiedy trwa cyfrowa wojna, tutaj w Polsce wiemy doskonale, że przestrzeń internetowa nie jest tylko ciekawostką, jest narzędziem wojennym - ocenił szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Dlatego, jak przekazał Gawkowski, „jeszcze w tym roku uruchomione (zostaną) dodatkowe środki” na nową kampanię antydezinformacyjną w polskich mediach. - Na początku przyszłego roku będą kolejne środki finansowe dotyczące akcji bezpieczeństwa w sieci, która będzie kierowana przede wszystkim na przeciwdziałanie dezinformacji (...). Chcemy także przygotować ramy krajowe przeciwdziałania dezinformacji, nowy, ramowy dokument dotyczący tego, skąd przychodzą zagrożenia i jak powinno państwo na nie reagować - dodał Gawkowski.

Forum Zarządzania Internetem - co to za forum

Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum) to międzynarodowa inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju internetu oraz o najbardziej aktualnych i palących zjawiskach związanych z jego funkcjonowaniem. W dyskusję włączają się przedstawiciele rządów, administracji, środowisko akademickie, środowisko techniczne, biznes oraz organizacje pozarządowe.