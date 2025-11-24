25 października Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej zdecydowała o zmianie nazwy ugrupowania na Koalicję Obywatelską. Podjęła też decyzję o zmianie statutu po to, aby do partii mogli dołączyć działacze dwóch zlikwidowanych partii: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Sąd zatwierdził zmiany

Zmiany nazwy i statutu musiał zatwierdzić sąd, co właśnie się stało. Postawienie sądu w tej sprawie jest nieprawomocne. Mimo to - jak mówi źródło PAP - rozpoczyna to procedurę wyborów wewnętrznych w KO.

W nowym statucie Koalicji Obywatelskiej zapisano, że nie później niż w ciągu 7 dni od wydania przez sąd postanowienia o zmianie wpisu w ewidencji partii politycznych Rada Krajowa partii podejmie uchwałę o zarządzeniu wyborów wewnętrznych. Wybory mają być wyznaczone nie później niż w ciągu 45 dni od postanowienia sądu.

Procedura wyborów wewnętrznych w KO – harmonogram i zasady

Według źródła PAP, Rada Krajowa mogłaby się zebrać w terminie zbliżonym do przyszłego posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 3-4 grudnia.

W wyborach nowych władz partii będą mogli wziąć udział byli członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska, którzy do tego czasu wypełnią deklaracje członkowskie, co będzie równoznaczne z wpisaniem w poczet KO.

W pierwszej kolejności będą wybierane władze lokalne: szefowie kół, powiatów i regionów. Na samym końcu członkowie KO wybiorą przewodniczącego, co - według wcześniejszych zapowiedzi - ma się stać w styczniu. Dotychczasowy lider, premier Donald Tusk oświadczył pod koniec października, że będzie ubiegać się o przewodniczenie partii. (PAP)