Rząd pracuje nad projektem uchwały w sprawie polityki zakupowej państwa. Jej priorytetami mają być budowanie konkurencyjności gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa państwa i profesjonalizacja rynku zamówień publicznych - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

W informacji wyjaśniono, że polityka zakupowa państwa ma stanowić instrument powiązania wydatków dokonywanych poprzez zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych państwa.

„Ma ona służyć odejściu od postrzegania zamówień publicznych wyłącznie w kategoriach ściśle sformalizowanych procedur, których dochowanie jest głównym i najważniejszym celem zamawiającego. Poprzez odpowiednie ukierunkowanie zamówień publicznych, a także wzmocnienie niezbędnych zasobów kompetencyjnych zamawiających, staną się one w jeszcze większym stopniu narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora MŚP, wzrost innowacyjności, realizację polityki społecznej, zdrowotnej oraz środowiskowej” - podano.

Zamówienia publiczne do wzmacniania fundamentów rozwojowych i bezpieczeństwa Polski

Priorytetami polityki zakupowej państwa mają być budowanie konkurencyjności i potencjału polskiej gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz profesjonalizacja rynku zamówień publicznych.

„Należy (...) podkreślić, że głównym założeniem projektu jest jeszcze szersze wykorzystanie zamówień publicznych do wzmacniania fundamentów rozwojowych i bezpieczeństwa Polski. Zamówienia publiczne, obok zaspokajania potrzeb instytucji publicznych, mają służyć budowaniu siły i konkurencyjności krajowych wykonawców, którzy stają w obliczu wielu wyzwań wynikających z obecnej sytuacji geopolitycznej” - dodano.

Uchwała ma zostać przyjęta przez rząd jeszcze w tym roku.