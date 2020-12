Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15p ust. 1 specustawy o COVID „rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Z kolei w myśl art. 15q ust. 1 specustawy o COVID-19 (w brzmieniu nadanym przez tarczę 6.0) „rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. oraz płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.”. Przy czym zdaniem doradcy podatkowego Michała Nielepkowicza art. 15p i art. 15q specustawy o COVID-19 w nowym brzmieniu nie należy odczytywać jako umocowanie dla gmin do zwolnienia od podatku od nieruchomości lub odroczenia terminu płatności raty ze skutkiem wstecznym, a tylko jako rozszerzenie delegacji na płatności za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. Za taką interpretacją przepisów zdają się także przemawiać rozstrzygnięcia regionalnych izb obrachunkowych, które dotyczyły uchwał podejmowanych przez radnych na podstawie tarczy 1.0. I tak RIO w Katowicach w uchwale z 30 czerwca 2020 r. (nr 266/XV/2020) orzekła, że rada gminy z upływem terminów 15 kwietnia i 15 maja 2020 r. utraciła kompetencję do decydowania o przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości płatnego w kwietniu i maju na podstawie art. 15q specustawy o COVID-19. Katowicka RIO podkreśliła, że w tych terminach nastąpiło przekształcenie zobowiązania podatkowego w zaległość podatkową. W związku z czym podatnik tylko indywidualnie będzie mógł wystąpić np. o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej za kwiecień wraz z odsetkami za zwłokę na podstawie art. 67a par. 1 pkt 2 o.p. Podobnie stwierdziła RIO w Zielonej Górze w uchwale z 17 czerwca 2020 r. (nr 127/2020). Orzekła ona, że rada miejska nie może dokonać przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wstecz za kwiecień i maj 2020 r. Wskazane wyżej raty podatku stały się, po upływie ustawowego terminu ich płatności, zaległością podatkową (tak też np. RIO w: Opolu w uchwale z 5 sierpnia 2020 r., nr 25/59/2020; Białymstoku z 10 lipca 2020 r., nr 11/206/2020; Rzeszowie z 16 czerwca 2020 r., nr XV/1377/2020). To oznacza, że uchwała rady może dotyczyć rat płatnych w przyszłości – w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Przykładowo radni mogą podjąć uchwałę, że raty podatku od nieruchomości płatne do 15 lutego i 15 marca 2021 r. można odpowiednio wnieść do 15 czerwca i 15 lipca 2021 r.