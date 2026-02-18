Kara za spóźnioną ocenę ryzyk klimatycznych

Europejski Bank Centralny zdecydował o nałożeniu na Crédit Agricole S.A. okresowych kar pieniężnych w łącznej wysokości 7 551 050 euro. Powodem było niewykonanie jednego z kluczowych wymogów decyzji nadzorczej z 8 lutego 2024 r., dotyczącego przeprowadzenia oceny istotności ryzyk klimatycznych i środowiskowych. Bank miał wzmocnić proces identyfikacji tych ryzyk do 31 maja 2024 r., czego – jak stwierdził EBC – nie zrobił w wymaganym zakresie.

Według nadzorcy naruszenie trwało łącznie 75 dni w 2024 r. W tym czasie Crédit Agricole nie spełniał wymogu oceny, czy i w jakim stopniu zmiany klimatu oraz czynniki środowiskowe mogą wpływać na jego profil ryzyka.

Jak Europejski Bank Centralny wylicza kary

EBC podkreśla w komunikacie, że wysokość okresowych kar nie jest arbitralna. Przy ich ustalaniu brane są pod uwagę trzy elementy: waga naruszenia, czas jego trwania oraz dzienny obrót nadzorowanej instytucji. Kary naliczane są za każdy dzień niespełniania wymogów i mają charakter przymuszający, a nie wyłącznie represyjny – ich celem jest skłonienie banku do wykonania decyzji nadzorczych.

To właśnie dlatego zastosowano mechanizm okresowych płatności, a nie jednorazową grzywnę. W ocenie EBC takie rozwiązanie ma największą skuteczność w egzekwowaniu zmian w praktykach zarządzania ryzykiem.

Europejski Bank Centralny zaostrza podejście do obowiązków związanych z klimatem

Sprawa Crédit Agricole wpisuje się w proces zaostrzania podejścia EBC do ryzyk klimatycznych w sektorze bankowym. Nadzór przypomina, że już w 2020 r. opublikował przewodnik dotyczący ryzyk klimatycznych i środowiskowych, wskazujący, jak banki powinny je identyfikować, zarządzać nimi i ujawniać informacje na ten temat. Dwa lata później przeprowadzono stress test klimatyczny oraz przegląd tematyczny, które ujawniły liczne braki w przygotowaniu instytucji finansowych.

Po tych działaniach wszystkie istotne banki otrzymały indywidualne harmonogramy dostosowawcze. Dopiero gdy część z nich nie dotrzymała terminów, EBC sięgnął po prawnie wiążące decyzje i instrumenty egzekucyjne, w tym okresowe kary pieniężne.

Kara dla Credit Agricole. Możliwa skarga do TSUE

To druga sankcja klimatyczna zastosowana przez EBC wobec nadzorowanego banku. Pierwszą bank centralny Unii Europejskiej nałożył na hiszpański bank ABANCA za brak przeprowadzenia oceny istotności ryzyk klimatycznych w listopadzie 2025 r.

Podstawą prawną do nakładania takich sankcji jest art. 18 ust. 7 rozporządzenia Rady UE nr 1024/2013, które powierza EBC zadania w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad bankami. Crédit Agricole może zaskarżyć decyzję EBC do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.