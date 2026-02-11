GIF przypomina definicję leku recepturowego wynikającą z prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 750 ze zm.). Zgodnie z nią jest nim produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej, a w przypadku produktów weterynaryjnych – recepty wystawionej przez lekarza weterynarii. Oznacza to, że lek recepturowy nie może być traktowany jak towar gotowy ani wydawany w formie, w jakiej dostarczany jest surowiec farmaceutyczny. Każdy etap jego przygotowania musi odbywać się w aptece i być podporządkowany reżimowi prawnemu właściwemu dla tego typu produktów.

Szczególne znaczenie w komunikacie przypisano kontroli jakości surowca farmaceutycznego pochodzącego z konopi innych niż włókniste. Zgodnie z Farmakopeą Polską XIII wydania, która zawiera zbiór norm i wymagań jakościowych dla produktów leczniczych oraz surowców farmaceutycznych w Polsce i która wydawana jest przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, odpowiedzialność za weryfikację jakości spoczywa na osobie sporządzającej lek recepturowy. Nie jest to obowiązek czysto formalny, lecz element bezpieczeństwa farmakoterapii. W praktyce oznacza to konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji, procedur wewnętrznych oraz kompetencji personelu, który faktycznie przygotowuje lek dla pacjenta.

Medyczna marihuana. Opakowanie i etykieta to nie detal

Jednym z głównych zarzutów formułowanych przez GIF jest wydawanie leków recepturowych w oryginalnych opakowaniach surowców farmaceutycznych. Organ nadzoru jednoznacznie uznaje taką praktykę za naruszenie prawa. Lek recepturowy musi zostać wydany w opakowaniu aptecznym, które zapewnia jego trwałość, ochronę przed wilgocią i powietrzem oraz bezpieczeństwo dzieci. Równie istotne są wymogi dotyczące etykiety aptecznej, która powinna zawierać pełen zakres informacji określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 154), w tym dane pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz osoby sporządzającej lek.

Choć komunikat ma charakter przypominający, jego znaczenie praktyczne dla rynku aptecznego jest istotne. GIF wyraźnie sygnalizuje, że naruszenie warunków prowadzenia apteki może skutkować sankcjami administracyjnymi.

Ile wart jest rynek medycznej marihuany w Polsce

Polski rynek marihuany medycznej, według danych ministerialnego Centrum e-Zdrowia, systematycznie rośnie. Nastąpił ogromny skok liczby zrealizowanych recept: z 2909 zrealizowanych w 2019 r. do 276 807 w 2023 r. (95-krotny wzrost). Analitycy, cytowani przez Polski Portal Rolniczy i Konsumencki, szacują, że w 2028 r. wartość rynku medycznej marihuany w Polsce będzie wynosić ok. 2 mld euro.

Medyczna marihuana jest w Polsce legalna od 2017 r., a dostać ją można jedynie na podstawie recepty.

Komunikat GIF jest odpowiedzią na coraz częściej identyfikowane naruszenia prawa w zakresie sporządzania leków recepturowych z konopi innych niż włókniste, powszechnie określanych jako marihuana medyczna.