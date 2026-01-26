Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do połowy stycznia 2026 r. blisko 11,3 tys. przedsiębiorców zgłosiło do programu ok. 82 tys. pojazdów. Program finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nie został dotąd przedterminowo zamknięty, a środki – na bieżąco zgłaszane przez ARiMR – są nadal dostępne. Są one rozdzielane według kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń, a bud żet programu wynosi ok. 319,67 mln zł.

Wnioski są przyjmowane w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Już na etapie wypełniania formularza przewoźnik musi zadbać o poprawne wprowadzenie numeru teczki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) oraz numeru licencji, ponieważ te dane są podstawą identyfikacji przedsiębiorcy i jego pojazdów w systemie. [ramka 1]

Uwaga! Program wsparcia ma charakter refundacyjny i obejmuje zakup oraz montaż inteligentnych tachografów drugiej generacji w pojazdach realizujących międzynarodowy transport drogowy.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 tys. zł netto za każdy pojazd, a pomoc udzielana jest w formule pomocy de minimis. Oznacza to, że łączna wartość wszystkich dopłat de minimis otrzymanych przez przedsiębiorcę w okresie trzech lat nie może przekroczyć limitu określonego w unijnych regulacjach pomocowych.

Jak długo pojazdy są „związane” z dopłatą

Przyjęcie dofinansowania wiąże się z obowiązkiem utrzymania tytułu prawnego do pojazdu przez 36 miesięcy, liczonych od daty wypłaty refundacji. W tym czasie przedsiębiorca nie może swobodnie sprzedać, wycofać z floty ani w inny sposób rozporządzać tym pojazdem w sposób sprzeczny z warunkami umowy o pomoc.

To związanie jest konsekwencją zasady trwałości inwestycji zawartej w KPO i ma uniemożliwić szybkie pozbycie się środka trwałego obciążonego pomocą publiczną.

Kiedy trzeba zwrócić środki

Zwrot dofinansowania będzie wymagany przede wszystkim w sytuacjach, gdy:

pojazd zostanie wycofany ze stanu floty lub sprzedany przed upływem 36 miesięcy,

umowa leasingowa zostanie rozwiązana bez przeniesienia tytułu prawnego zgodnego z warunkami umowy,

przewoźnik naruszy warunki umowy o pomoc lub nie będzie w stanie wykazać aktualnego statusu pojazdu.

Sytuacje losowe, takie jak szkoda całkowita czy kradzież, każdorazowo są oceniane przez ARiMR na podstawie dokumentacji i umowy o pomoc. A zatem przed złożeniem wniosku warto dopytać się w agencji o ewentualne scenariusze uwzględniające zdarzenia nadzwyczajne.

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać dofinansowanie

Aby złożyć poprawny wniosek bez ryzyka formalnej odmowy, przedsiębiorca powinien wykazać:

komplet pojazdów firmowych, które mają zostać objęte dofinansowaniem, wraz z ich danymi rejestracyjnymi;

aktualną licencję wspólnotową – jej numer należy wpisać w PUE;

numer teczki GITD dla każdego pojazdu ujętego we wniosku (najlepiej potwierdzony w Informatycznej Bazie Transportu Międzynarodowego lub na wydrukach wykazu pojazdów);

dowody zakupu i montażu inteligentnego tachografu G2V2 (np. faktury VAT czy wydruki danych technicznych z urządzenia);

potwierdzenia pomocy de minimis z ostatnich trzech lat (tj. kopie zaświadczeń o pomocy publicznej, które także są wymagane jako załączniki do wniosku);

zabezpieczenie środków własnych na poniesienie kosztów tachografu przed refundacją.

Kalkulacje biznesowe zależą od skali firmy

Dopłata w wysokości do 3 tys. zł na pojazd jest realnym wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których flota jest stosunkowo stabilna i pojazdy są eksploatowane przez dłuższy okres. W takim modelu wsparcie ma wyraźny wpływ na koszty modernizacji.

Inaczej jest w dużych firmach dysponujących setkami pojazdów. Tu korzyść finansowa może być znacząca tylko dla części floty. Co więcej, trzyletnie wiązanie pojazdów z dopłatą ogranicza elastyczność operacyjną i strategiczne decyzje o rotacji taboru.

Uwaga! Kalkulacje rentowności dopłaty powinny uwzględniać nie tylko jej nominalną wartość, lecz także koszt alternatywny związany z brakiem możliwości sprzedaży czy szybkiej wymiany pojazdów.

Wymiana tachografu zgodnie z unijnymi wymogami technicznymi jest obowiązkowa, ale skorzystanie z programu dopłat jest dobrowolnym instrumentem wsparcia finansowego. Nie ma więc żadnych sankcji administracyjnych ani kar finansowych za niezłożenie wniosku o dopłatę. Są natomiast za brak tachografów. [ramka 2]©℗

Ramka 1

Jak poprawnie wypełnić wniosek

Jednym z najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie jest niepoprawne wprowadzenie danych identyfikacyjnych przewoźnika i pojazdów w systemie ARiMR. W praktyce dotyczy to dwóch kluczowych elementów:

1. Numer teczki GITD

We wniosku składanym przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR przewoźnik musi podać numer teczki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), który identyfikuje wpisane w rejestrze pojazdy zgłoszone do licencji wspólnotowej. Taki nr stanowi podstawę do automatycznego sprawdzenia, że zgłoszone pojazdy faktycznie znajdują się w ewidencji GITD jako uprawnione do międzynarodowego transportu drogowego.

W praktyce przedsiębiorca powinien:

zalogować się do systemu GITD (lub uzyskać wydruk z wykazu pojazdów),

odczytać numer teczki GITD przypisany do floty lub listy pojazdów,

wprowadzić go dokładnie tak, jak jest zapisany w rejestrze GITD w odpowiednie pole formularza PUE.

2. Numer licencji przewoźnika

Drugim obowiązkowym elementem we wniosku jest numer licencji wspólnotowej przewoźnika. Licencja ta musi być ważna w dniu składania wniosku, a numer powinien być wprowadzony do PUE tak, jak widnieje w decyzji administracyjnej lub w rejestrze przewoźników.

Warto wiedzieć, że:

nr licencji nie jest tożsamy z numerem NIP lub REGON;

trzeba zachować taką samą kolejność znaków (litery/cyfry) jak w dokumentach wydanych np. przez GITD;

przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić, czy numer licencji pojawia się prawidłowo w podglądzie wniosku, ponieważ błędne dane mogą doprowadzić do jego odrzucenia lub konieczności uzupełnienia.

Uwaga! ARiMR na etapie wstępnej walidacji wniosku porównuje wpisane numery z ewidencjami GITD. Jeśli numer teczki GITD lub numer licencji są błędne, system może nie rozpoznać pojazdów jako uprawnionych do programu, co prowadzi do:

odrzucenia wniosku lub

wezwania do uzupełnienia wniosku (a przy krótkim czasie naboru każda zwłoka znacznie obniża szanse na dofinansowanie). ©℗

Ramka 2

Kary za brak tachografów G2V2

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2021/1228 w samochodach ciężarowych muszą być zamontowane smart tachografy G2V2. Czas na wymianę upłynął 18 sierpnia. Jeśli obowiązek ten nie został wykonany, Inspekcja Transportu Drogowego w razie kontroli drogowej, może nałożyć na firmy wysokie kary, nawet do 12 tys. zł (art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).

Za granicą wysokość kary dla kierowców m.in. za jazdę z nieważnym tachografem lub brak urządzenia może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy euro – w zależności od kraju. Konsekwencje mogą dotknąć nie tylko kierowcę, lecz także jego pracodawcę, który zobowiązuje pracownika do jazdy pojazdem wyposażonym w niezgodne z prawem urządzenie lub bez niego. ©℗