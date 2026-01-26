Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do połowy stycznia 2026 r. blisko 11,3 tys. przedsiębiorców zgłosiło do programu ok. 82 tys. pojazdów. Program finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nie został dotąd przedterminowo zamknięty, a środki – na bieżąco zgłaszane przez ARiMR – są nadal dostępne. Są one rozdzielane według kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń, a bud żet programu wynosi ok. 319,67 mln zł.
Wnioski są przyjmowane w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Już na etapie wypełniania formularza przewoźnik musi zadbać o poprawne wprowadzenie numeru teczki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) oraz numeru licencji, ponieważ te dane są podstawą identyfikacji przedsiębiorcy i jego pojazdów w systemie. [ramka 1]
Uwaga! Program wsparcia ma charakter refundacyjny i obejmuje zakup oraz montaż inteligentnych tachografów drugiej generacji w pojazdach realizujących międzynarodowy transport drogowy.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 tys. zł netto za każdy pojazd, a pomoc udzielana jest w formule pomocy de minimis. Oznacza to, że łączna wartość wszystkich dopłat de minimis otrzymanych przez przedsiębiorcę w okresie trzech lat nie może przekroczyć limitu określonego w unijnych regulacjach pomocowych.
Jak długo pojazdy są „związane” z dopłatą
Przyjęcie dofinansowania wiąże się z obowiązkiem utrzymania tytułu prawnego do pojazdu przez 36 miesięcy, liczonych od daty wypłaty refundacji. W tym czasie przedsiębiorca nie może swobodnie sprzedać, wycofać z floty ani w inny sposób rozporządzać tym pojazdem w sposób sprzeczny z warunkami umowy o pomoc.
To związanie jest konsekwencją zasady trwałości inwestycji zawartej w KPO i ma uniemożliwić szybkie pozbycie się środka trwałego obciążonego pomocą publiczną.
Kiedy trzeba zwrócić środki
Zwrot dofinansowania będzie wymagany przede wszystkim w sytuacjach, gdy:
- pojazd zostanie wycofany ze stanu floty lub sprzedany przed upływem 36 miesięcy,
- umowa leasingowa zostanie rozwiązana bez przeniesienia tytułu prawnego zgodnego z warunkami umowy,
- przewoźnik naruszy warunki umowy o pomoc lub nie będzie w stanie wykazać aktualnego statusu pojazdu.
Sytuacje losowe, takie jak szkoda całkowita czy kradzież, każdorazowo są oceniane przez ARiMR na podstawie dokumentacji i umowy o pomoc. A zatem przed złożeniem wniosku warto dopytać się w agencji o ewentualne scenariusze uwzględniające zdarzenia nadzwyczajne.
Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać dofinansowanie
Aby złożyć poprawny wniosek bez ryzyka formalnej odmowy, przedsiębiorca powinien wykazać:
- komplet pojazdów firmowych, które mają zostać objęte dofinansowaniem, wraz z ich danymi rejestracyjnymi;
- aktualną licencję wspólnotową – jej numer należy wpisać w PUE;
- numer teczki GITD dla każdego pojazdu ujętego we wniosku (najlepiej potwierdzony w Informatycznej Bazie Transportu Międzynarodowego lub na wydrukach wykazu pojazdów);
- dowody zakupu i montażu inteligentnego tachografu G2V2 (np. faktury VAT czy wydruki danych technicznych z urządzenia);
- potwierdzenia pomocy de minimis z ostatnich trzech lat (tj. kopie zaświadczeń o pomocy publicznej, które także są wymagane jako załączniki do wniosku);
- zabezpieczenie środków własnych na poniesienie kosztów tachografu przed refundacją.
Kalkulacje biznesowe zależą od skali firmy
Dopłata w wysokości do 3 tys. zł na pojazd jest realnym wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których flota jest stosunkowo stabilna i pojazdy są eksploatowane przez dłuższy okres. W takim modelu wsparcie ma wyraźny wpływ na koszty modernizacji.
Inaczej jest w dużych firmach dysponujących setkami pojazdów. Tu korzyść finansowa może być znacząca tylko dla części floty. Co więcej, trzyletnie wiązanie pojazdów z dopłatą ogranicza elastyczność operacyjną i strategiczne decyzje o rotacji taboru.
Uwaga! Kalkulacje rentowności dopłaty powinny uwzględniać nie tylko jej nominalną wartość, lecz także koszt alternatywny związany z brakiem możliwości sprzedaży czy szybkiej wymiany pojazdów.
Wymiana tachografu zgodnie z unijnymi wymogami technicznymi jest obowiązkowa, ale skorzystanie z programu dopłat jest dobrowolnym instrumentem wsparcia finansowego. Nie ma więc żadnych sankcji administracyjnych ani kar finansowych za niezłożenie wniosku o dopłatę. Są natomiast za brak tachografów. [ramka 2]©℗
- zalogować się do systemu GITD (lub uzyskać wydruk z wykazu pojazdów),
- odczytać numer teczki GITD przypisany do floty lub listy pojazdów,
- wprowadzić go dokładnie tak, jak jest zapisany w rejestrze GITD w odpowiednie pole formularza PUE.
- nr licencji nie jest tożsamy z numerem NIP lub REGON;
- trzeba zachować taką samą kolejność znaków (litery/cyfry) jak w dokumentach wydanych np. przez GITD;
- przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić, czy numer licencji pojawia się prawidłowo w podglądzie wniosku, ponieważ błędne dane mogą doprowadzić do jego odrzucenia lub konieczności uzupełnienia.
- odrzucenia wniosku lub
- wezwania do uzupełnienia wniosku (a przy krótkim czasie naboru każda zwłoka znacznie obniża szanse na dofinansowanie). ©℗
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. z 2025 r. poz. 1385)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 60 s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2020 r. L 249 s. 1)
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1228 z 16 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/799 w odniesieniu do wymogów dotyczących budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów inteligentnych oraz ich elementów składowych (Dz.Urz. UE z 2021 r. L 273, s. 1)
