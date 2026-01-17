Najważniejszym elementem raportu jest postulat gruntownej reformy prawa autorskiego, które w obecnym kształcie coraz częściej staje się hamulcem dla cyfrowej innowacji.

Branża gamedev: prawa autorskie muszą nadążać za cyfrowym rynkiem pracy

Głównym problemem, na który wskazują autorzy raportu, jest niedostosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim do realiów globalnego, cyfrowego rynku pracy. Najbardziej palącą kwestią jest wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności przy przenoszeniu autorskich praw majątkowych oraz udzielaniu licencji wyłącznej. W branży, która opiera się na pracy zdalnej i współpracy z twórcami z całego świata, konieczność fizycznego podpisywania dokumentów i wysyłania ich pocztą tradycyjną jest kosztownym reliktem przeszłości. Branża postuluje wprowadzenie formy dokumentowej, co pozwoliłoby na zawieranie umów m.in. drogą mailową, znacząco przyspieszając procesy produkcyjne i ułatwiając współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Licencje. Skomplikowane projekty wymagają czasu i elastyczności

Równie istotne dla stabilności sektora są zmiany w zakresie terminów obowiązywania umów. Obecne przepisy ograniczają możliwość zawierania umów licencyjnych na czas określony dłuższy niż pięć lat, po czym przekształcają się one w licencje na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia. Dla producentów gier typu AAA (tych o największych budżetach), których cykl produkcyjny często przekracza ten okres, generuje to ogromne ryzyko prawne i biznesowe. Raport sugeruje wydłużenie tego terminu, co pozwoliłoby na bezpieczne planowanie wieloletnich projektów.

Podobny postulat dotyczy prawa twórcy do odstąpienia od umowy, jeśli utwór nie został rozpowszechniony w ciągu pięciu lat. Eksperci proponują wydłużenie tego okresu do dziesięciu lat, argumentując, że nowoczesne, skomplikowane technologie wymagają znacznie dłuższego czasu na dopracowanie niż utwory literackie czy muzyczne, pod które przed dekadami krojono ustawę.

Choć prawo autorskie stanowi trzon postulatów prawnych, raport dotyka również innych barier hamujących rozwój. W sferze legislacji podatkowej branża podnosi kwestię doprecyzowania ulg IP Box oraz B+R, a także apeluje o zniesienie podatku od aportu autorskich praw majątkowych wnoszonego przez osoby fizyczne. Postulowana jest również reforma klasyfikacji statystycznej działalności, aby produkcja gier była jednoznacznie uznawana za działalność badawczo-rozwojową, co zapewni większe bezpieczeństwo prawne przy korzystaniu z państwowych instrumentów wsparcia. W obszarze zatrudnienia branża akcentuje potrzebę uznania specyfiki kontraktów B2B jako standardowej formy współpracy w sektorach kreatywnych.

Strategia rozwoju sektora gamedev na czas globalnego spowolnienia

W pozostałych filarach dokumentu – finansowaniu, profesjonalizacji oraz promocji – raport kreśli wizję systemowego wsparcia niezbędnego w dobie globalnego kryzysu sektora. Branża sugeruje reaktywację dedykowanych programów dotacyjnych oraz stworzenie stabilnych mechanizmów finansowania zwrotnego. W zakresie profesjonalizacji kładzie się nacisk na zacieśnienie współpracy z edukacją wyższą. Wszystkie te rekomendacje mają jeden cel: sprawić, by polski gamedev nie tylko utrzymał swoją pozycję, ale stał się nowoczesnym filarem gospodarki opartej na własności intelektualnej.

Raport zostanie przekazany podmiotom publicznym jako zbiór dobrych praktyk, postulatów i rekomendacji, wypracowanych przez przedstawicieli polskiego gamedevu.