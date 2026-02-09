Strategia Donalda Trumpa: Europa ma wziąć większą odpowiedzialność

Jak podkreśliła agencja, decyzja ta wpisuje się w dążenie prezydenta USA Donalda Trumpa do tego, by państwa europejskie wzięły na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

Amerykańska administracja wzywa do przekształcenia Sojuszu, od dawna zdominowanego przez Stany Zjednoczone, w „NATO pod europejskim kierownictwem” - zaznaczył Reuters.

Jakie dowództwa NATO przejmą Europejczycy?

Źródło, które zastrzegło sobie anonimowość, przekazało, że Europejczycy mają przejąć kierowanie Dowództwem Połączonych Sił Sojuszniczych w Neapolu i Dowództwem Sił Połączonych NATO w Norfolk, na czele których obecnie stoją amerykańscy admirałowie.

USA mają przejąć dowództwo od Brytyjczyków nad Sojuszniczym Dowództwem Sił Morskich. Oprócz tego nadal mają kierować Dowództwem Sojuszniczych Sił Powietrznych i Dowództwem Sojuszniczych Sił Lądowych - podał Reuters.

- Sojusznicy uzgodnili nowy podział odpowiedzialności wyższych oficerów w strukturze dowodzenia NATO, w ramach którego europejscy sojusznicy, w tym najnowsi członkowie NATO, będą odgrywać ważniejszą rolę w dowództwie wojskowym Sojuszu - przekazał przedstawiciel NATO.

Dodał, że w odpowiednim czasie ujawniona zostanie decyzja związana z „planowaniem przyszłych rotacji” i podanych zostanie więcej szczegółów.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)