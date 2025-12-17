Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma wprowadzić do Polski unijną dyrektywę NIS2. Zgodnie z nią przedsiębiorcy będą musieli sami się zgłosić do rejestru, który będzie prowadzony przez ministra cyfryzacji, i określić, czy są podmiotami ważnymi, czy kluczowymi. Już za samo niewpisanie do rejestru będą grozić kary, tak samo jak za nieprzestrzeganie środków bezpieczeństwa, które zostaną zapisane w ustawie.

W Sejmie już odbyło się pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym, a w czwartek projektem zajmowała się sejmowa komisja cyfryzacji.

Nowe przepisy NIS2 w Polsce. Czy przedsiębiorcy zdążą wdrożyć obowiązki?

Aleksandra Musielak z Konfederacji Lewiatan podczas posiedzenia komisji upomniała się, aby termin na wdrożenie nowych przepisów, wydłużyć do 12 miesięcy. W projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ten termin to 6 miesięcy.

Musielak powiedziała, że od podmiotów biznesowych, które będą realizować funkcje podmiotów kluczowych oraz podmiotów ważnych w rozumieniu zmienionej ustawy, otrzymuje sygnały, że sześciomiesięczny termin realizacji obowiązków jest nie do dotrzymania.

„Przede wszystkim przedsiębiorcy będą działać w niezmiernym pośpiechu i jest mała szansa na to, że większość z nich ten termin dotrzyma. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorcy działają pod bardzo dużą presją wysokich kar finansowych. Te kary finansowe bardzo odbiegają od tych, które w tej chwili obowiązują w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa” – mówiła.

Wydłużenie terminu wdrożenia NIS2 do 12 miesięcy zyskało poparcie ekspertów i wiceministra cyfryzacji

Propozycję o wydłużeniu terminu pozytywnie ocenił zarówno wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, jak i przewodniczący komisji Bartłomiej Pejo z Konfederacji.

Olszewski powiedział, że jest skłonny wydłużyć ten termin na wdrożenie. „Mamy przygotowaną poprawkę, ale złożymy ją na kolejnym etapie pracy legislacyjnych”. „Wydłużymy termin na wdrożenie do dwunastu miesięcy” – zadeklarował i wyjaśnił, że poprawka zostanie złożona na kolejnym etapie prac, ze względów technicznych.