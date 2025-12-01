Popularna sieć sklepów obiecywała, że w ramach promocji „specjalna środa” i „walentynkowa środa” klienci otrzymają zwrot 100 proc. na voucher za zakup określonych produktów. Jak się jednak okazało, promocja ta nie była tak prosta, jak to sklep przedstawiał w reklamach zamieszczonych w radiu, aplikacji mobilnej czy mediach społecznościowych. Konsumenci nie mogli wykorzystać vouchera przy następnych zakupach na dowolny asortyment tak, jak sugerowało hasło reklamowe. W związku z tym, za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Jeronimo Martins Polska ok. 105 mln zł kary.

W ocenie UOKiK konsumenci nie mieli swobody w dysponowaniu środkami z vouchera. Przy jego wykorzystaniu obowiązywały konkretne reguły i ograniczenia, o których klienci Biedronki najczęściej dowiadywali się dopiero, odbierając voucher wraz z paragonem za zakupy.