Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przygotowało projekt zmian w kodeksie spółek handlowych (UDER98). Założenia do nowelizacji zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Głównym celem proponowanych rozwiązań jest elektronizacja części procedur związanych z funkcjonowaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przygotowane zmiany są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców w ramach deregulacyjnego programu rządu Donalda Tuska.

W praktyce projektowane przepisy będą dotyczyć dwóch obszarów: doręczania zawiadomień o zgromadzeniach wspólników oraz udzielania pełnomocnictw do udziału w tych zgromadzeniach. Dziś przepisy k.s.h. wymagają, by wspólnicy wyrazili pisemną zgodę na doręczanie im zawiadomień o zgromadzeniu wspólników drogą elektroniczną. Podobnie jest z pełnomocnictwami do udziału w zgromadzeniach – one również muszą być sporządzane w formie pisemnej. To oznacza, że ich udzielenie musi zostać potwierdzone własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.