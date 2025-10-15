ME informuje DGP, że nie planuje przywrócenia terminu na złożenie oświadczenia. Resort przypomina, że początkowy termin składania oświadczeń w sprawie pomocy de minimis przy korzystaniu z maksymalnych cen energii elektrycznej przez mikro, małe i średnie firmy upływał 28 lutego 2025 roku.

„W trosce o dobro przedsiębiorców termin ten został zmieniony na 30 czerwca 2025 r., co dało znacząco więcej czasu przedsiębiorcom na spokojne przygotowanie i złożenie informacji o pomocy do swoich sprzedawców energii elektrycznej. Przez ten okres kilku miesięcy sprzedawcy energii elektrycznej prowadzili intensywne działania informacyjne, wykorzystując różne kanały komunikacji, aby skutecznie dotrzeć do przedsiębiorców z informacją o obowiązku złożenia dokumentu” – czytamy w informacji przesłanej DGP przez ME.

O fakcie tym ministerstwo przypominało również na swojej stronie internetowej i przygotowało zestaw najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami (FAQ). Resort opracował ponadto instrukcję wypełnienia wzoru informacji o pomocy.

Kto nie złożył oświadczenia o pomocy de minimis, ten już nie złoży

„Mając na uwadze powyższe działania oraz wydłużony już okres składania dokumentów, nie są planowane dalsze zmiany terminu na złożenie informacji o pomocy” – informuje resort.

Obowiązek złożenia do 30 czerwca 2025 r. oświadczenia o pomocy de minimis mieli ci przedsiębiorcy, którzy korzystali z zamrożenia cen i kupowali w drugiej połowie 2024 r. energię elektryczną po cenie maksymalnej. Sprzedawcy energii właśnie weryfikują, czy oświadczenia zostały złożone. Wcześniej zabiegali, by było to możliwe przed udzieleniem pomocy publicznej w postaci maksymalnych cen energii. Jednak takie rozwiązanie nie znalazło się w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 190 ze zm.).

Sprzedawcy prądu muszą korygować przedsiębiorcom faktury za energię

Sprzedawcy mają obowiązek weryfikacji, ponieważ muszą rozliczyć się z rekompensat, które z tego tytułu dostali od państwa. Jeśli odbiorca energii nie złożył oświadczenia, musi zwrócić rekompensatę i wystawić klientowi fakturę korygującą. Kwota, powiększona o ustawowe odsetki, wynika z różnicy między maksymalną ceną energii (693 zł/MWh), a ceną z umowy sprzedaży.

- W przypadku firm o wysokim zużyciu energii kwoty zwrotu mogą wynosić dziesiątki tysięcy złotych – mówiła DGP adwokat Aleksandra Lindner z kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy, która zwróciła uwagę na problem.

Dlatego część przedsiębiorców chce podważyć zasadność wystawienia faktur. Jednak zdaniem ekspertki kluczowe będzie udowodnienie faktu złożenia oświadczenia w terminie.

Choć liczba 47 tysięcy przedsiębiorców, których problem dotyczy, robi wrażenie, to zdecydowana większość sektora MŚP nie miała problemu z terminowym wywiązaniem się z opisywanego obowiązku.