Zgodnie z danymi Taurona, średnia cena energii elektrycznej w taryfie dynamicznej w całym I półroczu 2025 r. wynosiła 416 zł za MWh netto. W styczniu było to średnio 501 zł za MWh netto, w lutym 612, a w kolejnych miesiącach odpowiednio: 417, 299, 386 i 285 zł za MWh netto. W tym samym czasie gospodarstwa domowe cały czas miały prawo do zamrożonej taryfy na poziomie 500 zł za MWh netto, a cena taryfowa w tej grupie wynosiła 632 zł za MWh netto. W II kwartale br. średnia cena w taryfie dynamicznej Taurona wynosiła 323 zł za MWh netto. Według informacji Taurona, klientów, którzy zdecydowali się na inne oferty niż zamrożona taryfa jest już ok. 12 tys. Tauron oferuje ceny dynamiczne, ofertę „Tanie godziny” oraz zmienne ceny dystrybucji na terenie działania Tauron Dystrybucja.

Obniżenie rachunku za prąd o 20 proc. Jak to zrobić?

- Rok temu obiecywaliśmy, że na koniec 2025 r. klient będzie płacił poniżej 400 zł za MWh i taka cena już jest - poinformował na konferencji wynikowej prezes Taurona Grzegorz Lot.

Jak z kolei podkreślał wiceprezes Taurona ds. handlu Piotr Gołębiowski, aktywność klientów popłaca i ci którzy, zdecydowali się na ceny dynamiczne, mogą obniżyć rachunek za energię o 20 proc. Wskazał jednocześnie, że z punktu widzenia marży spółki to, jaką cenę płacą klienci, jest neutralne. Marża w taryfach dynamicznych podąża za ceną na giełdowym rynku dnia następnego - zauważył.

- Ceny energii elektrycznej spadają przede wszystkim na rynku terminowym, ponieważ spada cena węgla przy stabilnych kosztach emisji CO2 oraz rośnie udział OZE - dodał Gołębiowski.

Zgodnie z podanymi w środę wynikami za I półrocze, Grupa Tauron miała w tym okresie 2,055 mld zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – wyniosła 4,224 mld zł. Rok wcześniej w tym samym okresie Tauron miał 845 mln zł straty netto, a EBITDA w I półroczu 2024 r. wynosiła 3,129 mld zł.

Przychody Taurona w pierwszym półroczu 2025 r.

Grupa osiągnęła w I półroczu 16,643 mld zł przychodów ze sprzedaży, a zysk operacyjny wyniósł2,994 mld zł. Spółka przypomniała, że wartość akcji Taurona wzrosła od stycznia o ponad 130 proc.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju – jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców. (PAP)

wkr/ pad/