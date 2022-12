W wystawianych pracownikom świadectwach pracy należy wskazać obecnego pracodawcę, czyli spółkę obsługiwaną przez klienta, oraz uwzględnić pełny okres zatrudnienia w firmie przejętej. Zgodnie z art. 231 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej k.p.) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę co do zasady staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, a tym samym wstępuje w prawa i obowiązki strony dotychczasowych umów o pracę zawartych przez poprzedniego pracodawcę. Zatem nowy podmiot automatycznie przejmuje pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy bez potrzeby rozwiązywania z nimi istniejących umów o pracę oraz zawierania nowych. Oznacza to, że stosunek pracy istniejący po dacie przejścia zakładu pracy jest tym samym stosunkiem prawnym i o tej samej treści, w odniesieniu do tego, który istniał przed jego przejściem na podmiot powstały w wyniku przekształcenia. Ponieważ nie dochodzi do zakończenia stosunków pracy, okres zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy (tj. w firmie przejmowanej) będzie wliczany do stażu pracy w ramach tego samego zakładu pracy. Z kolei w wytycznych do wzoru świadectwa pracy zostało wyjaśnione, że pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych w art. 231 k.p. lub przepisach odrębnych wskazuje okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i pracodawcę (pracodawców), który przejął zakład. Przy czym jest to informacja dodatkowa, tj. obok właściwego – obecnego – pracodawcy oraz łącznego okresu zatrudnienia.