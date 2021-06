Od 1 lipca

ważne obowiązki:

Do 30 czerwca

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Jednak w tym roku w związku z pandemią termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego przedłużono o trzy miesiące w stosunku do terminu określonego w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o miesiąc, a terminu nie przedłużono w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2059). Dlatego w jednostkach, w których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za 2020 r. należy sporządzić nie później niż 30 czerwca 2021 r. Termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. też został przesunięty o trzy miesiące, czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o miesiąc, a terminu nie przedłużono w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym). Jest więc na to czas do 30 września 2021 r. Termin zatwierdzenia sprawozdania dla spółdzielni mieszkaniowych przedłużono do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Także dla niektórych jednostek innych niż spółdzielnie mieszkaniowe (z wyłączeniem spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których z powodu liczby członków organów zatwierdzających i braku możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych oraz braku możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości ‒ termin przedłużono do sześciu tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.