Pracownikowi zwolnionemu ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przysługuje do końca tego okresu wynagrodzenie wyliczone jak za urlop wypoczynkowy. Jednak w przypadku objęcia go obowiązkową kwarantanną nabywa on prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku za czas tej kwarantanny. Pracownikowi w okresie przebywania na kwarantannie przysługuje wynagrodzenie chorobowe (zasiłek) niezależnie od tego, że jest on w okresie wypowiedzenia i nie świadczy pracy. Zgodnie z art. 92 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe przysługuje za czas niezdolności pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei w myśl art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Przy czym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: u.z.z.c.) oraz wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny.